"Hatten das nötige Matchglück": Die Stimmen zu Dynamo Dresdens Remis gegen St. Pauli

Dresden. Dynamo Dresden musste sich im Heimspiel gegen den FC St. Pauli mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. In der Zweitliga-Partie am Sonnabendnachmittag brachte Christoph Daferner die Sportgemeinschaft in Front (20.), Ex-Dynamo Simon Makienok glich noch vorm Seitenwechsel aus (42.).

