„Hatten einen Supertorwart“: RB Leipzigs Coach Tedesco weiß, wem der Dank gebührt

Adel verpflichtet

Als die Lieben im Bilde waren, setzten sich die RB-Profis vor den Fernseher. Nach Fußballspielen pulsiert Adrenalin in den Adern, lässt der Nachtschlaf auf sich warten. Da kommen Florian Silbereisens „Die schönsten Schlagerüberraschungen alle Zeiten“ in der ARD gerade recht. Gegen 22.50 Uhr singt Roland Kaiser, danach Mary Roos. Herzschmerz und dies und das. Das erleichtert vieles. Auch den den Weg ins Bett.

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum 2:0-Auswärtserfolg! Der Auswärtsfluch ist gebrochen! RB Leipzig hat sich mit einem 2:0 beim VfB Stuttgart den ersten Auswärtssieg seit April 2021 erkämpft. ©

Um 22.50 Uhr ist der 10. April 2021 neun Monate, fünf Tage und 22 Stunden her. Anders ausgdedrückt: 280,99 Tage. An jenem Tag hatten die Rasenballer 4:1 in Bremen gewonnen. Seitdem warteten sie in der Bundesliga auf einen Dreier. In Stuttgart endet diese Serie, robben sich die Männer von Domenico Tedesco zurück in den Dunstkreis der Champions-League-Plätze.



Man könnte an dieser Stelle die Effektivität und/oder Cleverness der Roten Bullen hervorheben. Die Tore zu rechten Zeit thematisieren (gibt es auch Tore, die zur falschen Zeit fallen?). Das Fehlen von Könnern wie Emil Forsberg, Konrad Laimer, Amadou Haidara, Marcel Halstenberg und Dominik Szoboszlai, der sich beim Warmmachen am Oberschenkel verletzt, ins Feld führen. Nicht zu vergessen die nervliche Belastung nach der ewig währenden Sieglosigkeit in der Fremde.

Man könnte das Ganze auch ganz anders beschreiben. Etwa so: RB hat beim jung-dynamischen VfB etwas, was sie in dieser Bundesliga-Saison selten, eigentlich nie hatten: Matchglück, viel davon. Das 1:0 fällt aus dem Nichts, hat mit einer wenig aussichtsreichen Nkunku-Flanke, einem Handspiel von Konstantinos Mavropanos und dem achten Silva-Tor zu tun. Der weitere Spielverlauf deutet 0,0 aufs 2:0 hin, es fällt trotzdem. Weil der eingewechselte Benny Henrichs einen Klassepass auf Nkunku spielt und der auch an seinen schattigen Tagen Sonne im Herzen hat. Wer das 0:2 bekommt, kann das noch so verdiente 1:1 nicht mehr machen.

Und da wäre ja noch Peter Gulacsi

Ein paar Tage, nachdem das Fachorgan Kicker eine für Gulacsi wenig schmeichelhafte Rangliste in Sachen Strafraumbeherrschung publik gemacht hatte, zeigt der 31-Jährige in seinem 249. Pflichtspiel für RB allen Kritikern einen Riesen-Vogel, bringt den guten und nie aufgebenden VfB (16:7 Abschlüsse) an den Rande des Wahnsinns. Der Spielfilm: RB beginnt griffig, Josko Gvardiol weist via Jürgen-Kohler-Gedächtnisgrätsche gegen Mavropanos den Weg. Defensiv sieht das Ganze ansehnlich aus, nach vorne wird’s weniger, fehlerhaft, fehlen Selbstverständlichkeit und individuelle Tagesform. So verliert Monsieur Nkunku im ersten Durchgang Bälle, die er sonst nicht verliert. Darunter und unter der insgesamt dünnen Offensivkraft leiden André Silva und Yussuf Poulsen, die sich oft und oft vergebens anbieten, oft und vergebens rennen.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: In der 40. Minute bei einem Distanzschuss erstmals gefragt, rettet nach der Pause mit Top-Reflex gegen Sasa Kalajdzic, wehrt Mangala-Schuss, Anton-Kopfball und Massimo-Schuss spektakulär ab. Note: 1 ©

Der VfB übernimmt nach dem Wechsel das Zepter, hat die Lufthoheit und vor allem nach Flanken Chancen. Halbgare, gare und einige, die sitzen müssen. Sie verzweifeln an Peter Gulacsi. Coach Domenico Tedesco, der zehn Punkte aus fünf Spielen veranwortet und am späten Samstagabend statt Silbereisens Schlagerüberraschungen das Aktuelle Sportstudio guckte: „Wir hatten einen Supertorwart.“ Oui!, sagt Christopher Nkunku. „Pete war wieder mal entscheidend. Aber so kennen wir ihn.“