"Hätten schon in Kiel gewinnen können": Recken ärgern sich über Pleite bei den Füchsen Berlin

Ein kurzer Blick hat Handball-Recke Evgeni Pevnov gereicht, um zu wissen, dass es nicht so schlimm steht um seinen Freund aus gemeinsamen Berliner Zeiten. Zwar krümmte sich Nationalspieler Fabian Wiede von den Füchsen am Boden, er hielt sich aber den Oberschenkel, nicht das Knie.

„Ich hab ihn gefragt, ob es ein Pferdekuss ist, das hat er bestätigt“, so Pevnov, „das ist ein Schmerz, als wenn dir einer das Bein abreißt.“ Der Recke führte den humpelnden Wiede vom Feld, der später wiederkam und mit fünf Toren ein wichtiger Faktor beim 31:27-Erfolg der Füchse war.

Keine Punkte in Berlin: Recken scheitern an massiver Füchse-Verteidigung

Die Recken ihrerseits hatten sich förmlich ein Bein ausgerissen, um in Berlin zu bestehen. „Ich habe zwei gleichwertige Mannschaften gesehen. Auch wenn wir auf vier Tore weg waren, ist Hannover immer wieder schnell rangekommen“, sagte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar und fügte hinzu: „Auch nach dem Weggang von Morten Olsen, womit jedes Team ein Problem hätte, sind die Recken noch sehr gut.“

Auch Pevnov war mit dem Auftritt der TSV Hannover-Burgdorf in der Hauptstadt grundsätzlich einverstanden. Schnell und problemlos waren die Profis angereist, gefühlt etwas schneller als sonst bei Auswärtsspielen ging es im Bus zurück. Zu lange wollten sie sich nicht aufhalten im Corona-Hotspot Berlin, jedes unnötige Risiko vermeiden.

"Haben gezeigt, dass wir auch Handball spielen können"

Auch in der Max-Schmeling-Halle gingen sie auf Nummer sicher, fassten in der Abwehr konsequent zu. „Wir haben gezeigt, dass wir auch Handball spielen können“, sagte Pevnov und wollte das als gutes Zeichen für die nächsten Spiele werten, am Donnerstag (19 Uhr, ZAG-Arena) kommt der Bergische HC.