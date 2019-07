Hauch von Olympia: Anna Rumps "unglaubliches Erlebnis" bei der Europameisterschaft der Studenten

Das sportliche Großereignis ist schon fast eine Woche her – aber noch immer ist ihr die Begeisterung anzumerken. „Es war ein unglaubliches Erlebnis, dort mitzuspielen und dieses olympische Flair zu erleben“, erzählt Anna Rump. Die Spielerin des MTV Engelbostel-Schulenburg, die für ihren Verein in Regional- und Verbandsliga spielt, studiert an der Universität Göttingen und nahm an der Europameisterschaft für Studenten teil. Und dieses Turnier in Camerino (Italien) bot mehr als nur Tischtennis – eben einen Hauch von Olympia.

Anna Rump an der Platte. © AlessandroDiMatteo©

„Zu solchen Begegnungen würde man ja sonst nie kommen.“ Das ging schon mit der Eröffnungsfeier los, die auch ein Feuerwerk bereithielt. Nach der Nationalhymne des Gastgebers sprach ein Athlet der Universität von Camerino einen Eid, wonach die Wettkämpfe fair ablaufen mögen. Die Unterkunft war gefühlt ein Olympisches Dorf. „Wir hatten ein Apartment, in der Kantine hat man Sportler aus anderen Nationen getroffen und kam mit ihnen ins Gespräch“, berichtet Anna Rump. Unterhaltung mit Tischtennisspielern aus der Türkei, Norwegen oder Spanien, „zu solchen Begegnungen würde man ja sonst nie kommen“. Auch darüber hinaus bot der Veranstalter professionelle und für Amateursportler unbekannte Bedingungen. Ein Shuttle-Service sorgte für den Transfer vom Flughafen Rom und zurück, auch an den Turniertagen musste sich niemand um die Strecke zwischen Apartment und Sporthalle kümmern. Dort war Rump im Einzel und Doppel am Ball. Mit zwei Mitstudentinnen der Universität Göttingen, die anstelle des deutschen Universitätsmeisters aus Marburg zur EM nachgerückt war, ging es als Team Deutschland im Mannschaftswettbewerb um Punkte.

Rump-Match ging im Livestream um die Welt Im Doppel kam für Rump gegen ein Duo aus Polen genauso in der ersten Runde das Aus wie im Einzel, wo sie einer Kroatin mit 2:3 Sätzen unterlag. „Das Spiel hat aber mega Spaß gemacht, die Kroatin hat früher bei der Jugend-Europameisterschaft gespielt.“ Im Teamwettbewerb standen Duelle mit Frankreich, Russland und Polen auf dem Programm – die Partien gingen teils knapp, teils klar verloren, wobei der Engelbostelerin gegen Frankreich ein Einzelsieg glückte. In der Trostrunde verlor das Team gegen die Niederlande – aber auch hier mit einem Highlight: Rump gewann ihr Einzel, das an einem Show-Tisch stattfand. Bedeutet: Das Match lief im Live-Stream, die ganze Welt konnte zusehen. Unterm Strich gab es aber keinen nachhaltigen Erfolg. „In allen Wettbewerben waren die Osteuropäer extrem stark – von den Russen haben uns Welten getrennt“, sagt die 24-Jährige und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Bei manchen Spielern war fraglich, ob das wirklich noch aktuelle Studenten sind oder doch Profis, die nur irgendwann mal in einer Universität eingeschrieben waren.“

Anna Rump (rechts) und ihre Teamkolegen von der Universität Göttingen. © AlessandroDiMatteo©

„Es war alles eine großartige Erfahrung. Ich bin stolz, dass ich mitfahren und das alles erleben durfte." Ohne Sieg nach Hause – geschenkt, vor allem die Abschlusszeremonie ist in Erinnerung geblieben mit dem Einmarsch aller Athleten sowie erneutem Feuerwerk. „Es war alles eine großartige Erfahrung. Ich bin stolz, dass ich mitfahren und das alles erleben durfte.“ Apropos Erlebnis: Außer einer Europameisterschaft hat Anna Rump sogar die Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft in ihrer Vita stehen, 2013 trat sie mit dem damaligen MTV-Mädchenteam bei den nationalen Titelkämpfen an. Nicht viele Spieler können von sich behaupten, an solch zwei Großereignissen teilgenommen zu haben. Von einer Steigerung können wohl nur Leute berichten, die wirklich Olympische Spiele erlebt haben.

