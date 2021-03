Hauptrunde verpasst: "New Beach Order" geht ohne Leipziger Kühlborn weiter

Leipzig/Düsseldorf. Vor gut zwei Wochen wirkte Jannik Kühlborn noch beim 3:1 der L.E. Volleys gegen seinen Ex-Klub Freiburg mit, ab vergangenen Mittwoch tauschte der 28-Jährige dann Parkett gegen Sand, um bei der Rückrunde der "New Beach Order" in Düsseldorf aufzuschlagen. Das Turnier ist Teil der German Beach Trophy, bei dem in einem Ligen-System im Modus Jeder gegen Jeden ein Meister ermittelt wird. Ganz Corona-konform fand es ohne Zuschauer statt, wurde dafür aber über die Plattform Twitch livegestreamt.

