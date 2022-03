Hausrecht egal: Maskenpflicht hat bei RB Leipzig ausgedient, SC DHfK überlegt noch

Leipzig. Keine Maskenpflicht, keine 2G- oder 3G-Regeln und keine Zuschauerbegrenzung mehr: Ab dem 3. April sind fast alle Corona-Regeln passé. Die politisch Verantwortlichen setzen statt dessen auf die Verantwortung jeder und jedes Einzelnen – und machten zum Beispiel in Person von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) darauf aufmerksam, dass Ladeninhaberinnen und -inhaber ebenso wie Veranstalterinnen und Veranstalter von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und zum Beispiel das Tragen einer Maske vorschreiben können. Anzeige

Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen. „Selbstverständlich werden unsere Fans wieder ohne Maske und sonstige pandemiebedingte Kontrollen in unser Stadion kommen können, sobald dies gesetzlich möglich ist“, teilte der Club am Dienstag auf LVZ-Anfrage mit und machte im selben Atemzug noch einmal seinem Unmut über die beinahe zwei Jahre andauernden Zustände Luft. „Viel zu lange hat die Politik an aus unserer Sicht wenig sinnvollen und inkonsistenten Regelungen festgehalten, welche die Menschen über Gebühr in ihrer Freiheit eingeschränkt haben.“

DHfK: "Werden das in Ruhe besprechen"

Nun gehe es vor allem darum, „die Menschen wieder zusammenzubringen. Insbesondere der Fußball steht eben für Miteinander und das Erleben gemeinsamer Freude“. Für Fans die sich angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen unsicher sind, hat der Bundesligist aber Verständnis. „Es ist den Zuschauern nach wie vor möglich eine Maske im Rahmen unserer Heimspiele zu tragen, wenn sie sich damit wohler fühlen.“

Bei Handball-Bundesligist SC DHfK haben die Verantwortlichen in Sachen Hausrecht und Corona-Regeln noch keine Entscheidung getroffen. Die Grün-Weißen tragen ihre Heimspiele in der mehrere tausend Zuschauerinnen und Zuschauer fassenden Arena Leipzig aus. „Wir werden das in Ruhe sowie in Abstimmung mit unserem Hallenbetreiber besprechen“, so Geschäftsführer Karsten Günther gegenüber der LVZ. „Ich denke, dass wir die Verantwortung den Besucherinnen und Besuchern überlassen sollten. Jeder der sich schützen möchte, kann und wird das auch tun. Unser Fokus sollte dem Infektionsschutz unserer Mannschaft und Mitarbeiter gelten. Hier werden wir auch weiterhin sehr vorsorglich sein.“