Hausverbote angekündigt – RB Leipzig legt im Pyro-Streit nach

Leipzig. RB Leipzig lässt der klaren Ansage von Oliver Mintzalff offensichtlich Taten folgen. Bereits einen Tag nachdem Anhänger von RB Leipzig sich während des Spiels gegen den SC Paderborn am vergangenen Samstag vermummt und mehrere Bengalische Feuer gezündet hatten, war vom Club ein Statement des Geschäftsführers in Umlauf gebracht worden. In diesem Schreiben hatte der 44-Jährige die Null-Toleranz-Politik gegenüber Pyrotechnik bekräftigt und Konsequenzen für die Verantwortlichen der Aktion angekündigt.