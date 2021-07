Havelse-Trainer Ziehl nach Test gegen Oldenburg unzufrieden: "Die Niederlage ist unnötig"

Nachdem das Auswärtsspiel des TSV Havelse in Duisburg wegen mehrerer Corona-Fälle beim MSV verlegt wurde, haben die Garbsener kurzfristig gegen den VfB Oldenburg getestet. Für einen Sieg gegen den Regionalligisten hat es allerdings nicht gereicht, das Team von Rüdiger Ziehl verlor die Partie mit 1:2 (zum Spielbericht).

Ziehl unzufrieden

Am Samstag durften vor allem jene Spieler ran, die beim ersten Drittligaspiel in der Vorwoche gegen Saarbrücken (0:1) wenig bis gar keine Einsatzzeit bekommen hatten. Die Pleite gefiel dem Coach der Havelser trotz vieler Experimente allerdings gar nicht. "Die Niederlage ist unnötig. Wir müssen daraus die Lehren ziehen und in Duisburg entsprechend anders auftreten", haderte Ziehl nach dem Spiel.