Havelse verliert in Drochtersen: Referee bringt Jan Zimmermann auf die Palme

Eine verkorkste erste Halbzeit, die schlechte Chancenverwertung nach der Pause sowie einige Fehlentscheidungen des Schiedsrichters sorgten dafür, dass Fußball-Regionalligist TSV Havelse im Auswärtsspiel bei der SV Drochtersen/Assel am Ende mit leeren Händen dastand.

Havelse-Coach Zimmermann hadert mit dem Schiedsrichter

„Die erste Hälfte haben wir total verpennt. Erst nach der Pause haben die Jungs das Gesicht gezeigt, das ich erwarte“, ärgerte sich Coach Jan Zimmermann nach der 0:3-Niederlage. Auf die Palme brachte ihn aber nicht zuletzt der Referee Fynn Kohn: „Wir hätten nach dem Wechsel zwei Elfmeter kriegen müssen und einen dritten kriegen können. Dazu wäre noch eine Rote Karte wegen einer Notbremse fällig gewesen. Damit hat der Schiri dieses Spiel massiv beeinflusst.“

In den ersten 25 Minuten sei seine Mannschaft jedoch gar nicht auf dem Platz gewesen, die 2:0-Führung der Hausherren durch Dario Kovacic (11.) und Liam Giwah (20.) sei absolut in Ordnung gegangen. „Danach hatten wir die Partie bis zur Halbzeit besser im Griff, da war es offen“, so Zimmermann. Doch das 0:2 sei gegen traditionell kompakte und defensivstarke Drochterser schon eine „große Hypothek“ gewesen.