Torwart Alexander Dlugaiczyk: Mehr als 300 Spiele die Nummer 1

An seine ersten Schritte als kleiner Kicker hat er hingegen kaum noch Erinnerungen. „Da habe ich mich extra bei meiner Mutter noch mal schlaugemacht, sie kann sich an diese Phase meines Lebens besser erinnern“, sagt der Torhüter des Regionalligisten TSV Havelse. Und Mutter Dlugaiczyk konnte helfen. „Sie hat mir erzählt, dass ich damals vier Jahre alt war, bei der TuS Wettbergen gespielt habe und gleich im Tor stand. In der E-Jugend hat mich mein Trainer ins Feld gestellt. Ich behaupte mal, dass das daran lag, weil ich schon damals deutlich größer war als die anderen Spieler“, sagt Dlugaiczyk, der mit einer Körpergröße von 1,95 Meter auch heute noch eine imposante Erscheinung ist.

Mehr als 300-mal die Nummer 1

Der Ausflug aus dem Tor war jedoch schon bald wieder Vergangenheit. Wie gut er seine Sache zwischen den Pfosten machte, blieb auch Hannover 96 nicht verborgen. In der C-Jugend wurde Dlugaiczyk ein Roter und zeigte auch in der Niedersachsenauswahl seine Klasse. „Eines der prägendsten Erlebnisse waren für mich als damals 19-Jähriger die Spiele mit dem NFV-Team beim Länderpokal in Duisburg, bei dem wir erstaunlich gut abgeschnitten haben und ohne Gegentor Erster geworden sind. Das war echt eine coole Sache.“

Auch in den mehr als 300 Spielen im Herrenbereich in der Landesliga, Oberliga und Regionalliga mit den 96-Amateuren, HSC Hannover, Arminia Hannover, dem OSV Hannover, SC Langenhagen und seit 2018 wieder TSV Havelse erlebte Dlugaiczyk viele Spiele, an die er sich gerne erinnert. Und eines, in dem er zum gefeierten Helden wurde, liegt noch gar nicht so lange zurück.

Im Viertelfinale des Niedersachsenpokals Ende Oktober 2019 hatte der TSV-Torwart großen Anteil am 7:6-Erfolg gegen den Lüneburger SK, als er im Elfmeterschießen gleich dreimal zur Stelle war und mit seinen Paraden den Einzug ins Halbfinale perfekt machte. „Wenn man ein Elfmeterschießen gewinnt, ist das immer etwas Besonderes. Der Erfolg gegen Lüneburg erst recht, denn dadurch haben wir uns schließlich für den DFB-Pokal qualifiziert“, sagt der Havelser Torhüter. Ein Geheimrezept für das Duell vom Punkt habe er jedoch nicht, „das hat sicherlich auch mit Intuition zu tun. Und im Laufe der Jahre meint man, an gewissen Verhaltensweisen der Schützen etwas lesen zu können. Aber man liegt ja dann doch oft genug falsch“, sagt Dlugaiczyk.

Goldrichtig lag der 37-Jährige allerdings auch im Pokalspiel ein Jahr zuvor. „Da sind wir gegen den 1. FC Germania Egestorf/Langreder im Elfmeterschießen weitergekommen, auch weil ich drei Bälle gehalten habe. In der nächsten Runde sind wir dann allerdings ausgeschieden.“