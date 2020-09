Havertz-Gala für FC Chelsea: DFB-Star führt Blues mit Dreierpack gegen Barnsley zum Sieg

Die englische Presse wurde schon unruhig, auch erste Experten äußerten Zweifel daran , ob Kai Havertz wirklich zum FC Chelsea passt. Am Mittwochabend hat der 21 Jahre alte Deutsche auf dem Platz eine beeindruckende Antwort gegeben. Der 100 Millionen Euro teure Sommer-Neuzugang der Blues (kam von Bayer Leverkusen) ließ seine Kritiker mit einer Top-Leistung im englischen Ligapokal gegen den Zweitligisten FC Barnsley verstummen.

Havertz glänzte beim 6:0 (2:0)-Sieg in der Drittrunden-Partie des Pokal-Wettbewerbs mit einem Dreierpack (28., 55. und 65. Minute) - seine ersten Pflichtspiel-Tore für Chelsea. Auch an den weiteren Treffern von Tammy Abraham (19.), der im Sturm den Vorzug vor Neuzugang Timo Werner erhielt, und Ross Barkley (49.) war der DFB-Star (zumindest in der Entstehung) beteiligt.