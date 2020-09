Mit Havertz, Gnabry, Kimmich & Co.: Sehen wir Löws 600-Millionen-Elf erst bei der EM?

Für die Bayern-Profis stehen allein in den beiden Wochen vor dem Testspiel gegen die Türkei am 7. Oktober und den folgenden Nations-League-Partien in der Ukraine (10. Oktober) und gegen die Schweiz (13. Oktober) vier Partien auf dem Programm. Und es geht ungebremst weiter: Zwei Tage nach dem Rückspiel gegen die Eidgenossen steht der DFB-Pokal an, am darauffolgenden Wochenende wartet Arminia Bielefeld in der Bundesliga. Es muss wohl erneut eine Einigung zwischen dem DFB und den Münchnern her. Karl-Heinz Rummenigge & Co. wären wohl wenig begeistert, wenn ihre Stars auch noch einen Länderspiel-Dreierpack absolvieren müssen. DFB-Manager Oliver Bierhoff mahnte bei Sport1 schon: "*Es kann auch nicht sein, dass es immer die Nationalmannschaft ist, die zurücksteckt."*