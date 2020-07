Kai Havertz, Robert Lewandowski & Co. - das sind die Säulen von Leverkusen und Bayern im Pokal-Finale

Das Finale gegen Rekord-Pokalsieger FC Bayern München sieht Sportdirektor Simon Rolfes von Bayer Leverkusen als ganz besondere Motivation. "Die Größe der Chance ist mir völlig egal. Wichtig ist: Wir haben eine Chance! Es ist ein einziges Spiel", sagte der langjährige Profi des Bundesligisten im Interview der Süddeutschen Zeitung. Das Endspiel findet am Samstag (20 Uhr, ARD und Sky) traditionell im Berliner Olympiastadion statt, wegen Corona erstmals ohne Zuschauer. Der Blick richtet sich daher umso mehr auf das Geschehen auf dem Platz - und der SPORTBUZZER nimmt die jeweils drei wichtigsten Säulen von Bayern und Bayer unter die Lupe.

FC Bayern: Robert Lewandowski, Thomas Müller, Joshua Kimmich

Mit 34 Toren in 31 Bundesliga-Einsätzen krönte sich Robert Lewandowski zum dritten Mal in Folge zum Torschützenkönig im Fußball-Oberhaus. Damit stellte er den Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller ein, dem dies von 1972 bis 1974 gelungen war. Auch wenn der polnische Top-Stürmer die ewige 40-Tore-Marke in der vergangenen Spielzeit nicht geknackt hat, war er einer der zentralen Protagonisten beim achten Liga-Titel des Rekordmeisters in Folge. Mit seiner Energie und Präsenz im Sturm-Zentrum prägt er das Spiel des Teams von Trainer Hansi Flick - und in nahezu jeder Situation strahlt Lewandowski Torgefährlichkeit aus. Hinzu kommt, dass der Pole in insgesamt 15 Pflichtspielen das "Gamewinning Goal" für Bayern erzielte.

Unter Flick zu alter Stärke gefunden hat Thomas Müller. Mit 21 Vorlagen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison stellte er den bestehenden Bestwert von Kevin Bruyne (2014/15 mit dem VfL Wolfsburg) ein, war so der kongeniale Zulieferer von Lewandowski und Co. in der Offensive des deutschen Meisters. Zum Ende der Amtszeit von Ex-Trainer Niko Kovac, der ihn zwischenzeitlich gar unbedacht als Notnagel bezeichnet hatte, war der Weltmeister von 2014 außen vor. Doch auf der Position als offensiver Mittelfeldspieler - oder hängende Spitze - bewies er seit der Ankunft von Flick, wie wertvoll er mit seinen 30 Jahren für seinen Herzensklub ist.

Der von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bereits als künftiger Kapitän hochgelobte Joshua Kimmich hält die Fäden im Mittelfeld zusammen. Nicht zuletzt mit seinem genialen Lupfer zum entscheidenden 1:0 im Top-Spiel bei Borussia Dortmund (1:0) am 28. Spieltag hatte er großen Anteil an der wiederholten Meisterschaft. Der Nationalspieler ist auf dem Feld eine Schlüsselfigur. Obwohl erst 25 Jahre alt, dirigiert Kimmich das Star-Ensemble souverän - und legt auch außerhalb des Platzes regelmäßig den Finger in die Wunde.

Bayer Leverkusen: Kai Havertz, Kevin Volland, Sven Bender

Unweigerlich richten sich im Pokal-Finale alle Blicke auf Kai Havertz. Der Youngster in den Reihen von Trainer Peter Bosz ist der beste Torjäger der Werkself (12 Tore in 30 Bundesliga-Spielen), drehte vor allem nach der Corona-Pause mit sechs Treffern und einer Vorlage richtig auf. "Mit seiner individuellen Klasse kann er ein Spiel entscheiden. Das Finale ist für ihn die große Chance, alle seine Qualitäten zu zeigen", sagte Michael Rummenigge in seiner SPORTBUZZER-Kolumne. Leverkusen-Trainer Bosz betonte: "Kai kann für uns im Finale sehr wichtig sein.“ Ein Transfer von Havertz im Sommer scheint möglich - allerdings nicht zum FC Bayern, wie Münchens Klub-Boss Karl-Heinz Rummenigge bekräftigte. Laut SPORTBUZZER-Informationen ist Real Madrid ein heißer Anwärter.

Hinter Havertz ist Kevin Volland der zweitbeste Torschütze in den Reihen der Leverkusener. Für den Angreifer, der sich Ende Februar in der Europa League gegen den FC Porto das Syndesmoseband gerissen hatte, kam die Corona-Pause zur rechten Zeit - so kämpfte er sich für den Saison-Endspurt noch einmal zurück. Seine Wucht in der Sturmspitze stärken die explosive und schnelle Offensive der Bosz-Elf zusätzlich. Der von Bundestrainer Joachim Löw seit 2016 stets ignorierte Volland macht sich daher berechtigte Hoffnungen darauf, das deutsche U21-Team von Stefan Kuntz bei den um ein Jahr verschobenen Olympischen Spielen im Sommer 2021 als einer von drei älteren Spielern verstärken zu dürfen.