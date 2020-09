Hamann: Darum ist der FC Chelsea trotz Havertz, Werner und Co. keine Gefahr für den FC Liverpool 

Über 220 Millionen Euro hat der FC Chelsea in diesem Sommer in seine Mannschaft gepumpt, dazu die ablösefreien Thiago Silva und Malang Sarr verpflichtet - doch nach Ansicht von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann stellen die Londoner in der am Samstag beginnenden Premier-League-Saison trotzdem keine Gefahr für Titelverteidiger FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp dar. "Gerade Offensivspieler haben oft größere Schwankungen", analysiert Hamann in seiner Sky-Kolumne: "Als Titelkandidat sehe ich Chelsea eigentlich nicht." Hamann sieht aber noch weitere Problemfelder bei den "Blues".