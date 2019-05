Hazard-Transfer zum BVB fast perfekt - Eberl: "Würde mich überraschen, wenn es nicht klappt"

Dem Wechsel von Gladbachs Thorgan Hazard zu Borussia Dortmund steht wohl nichts mehr im Wege. "Es würde mich schon sehr überraschen, wenn es nicht klappen sollte", sagte Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl am Donnerstag. Damit wird der torgefährliche Offensivspieler am Samstag vermutlich sein letztes Bundesligaspiel für die Gladbacher bestreiten und dann bei der Konkurrenz anheuern. "Wir sind mit dem BVB in Gesprächen und schon sehr weit. Aber die Sache ist noch nicht finalisiert", sagte Eberl.