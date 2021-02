Liga-Teilung vom Tisch: Saison der Recken wird verlängert, läuft aber normal weiter

Durchhalten und für die zahlreichen Nachholpartien irgendwie Termine finden. So lässt sich zusammenfassen, was die Handball-Bundesliga (HBL) am Mittwoch bei ihrer Konferenz mit den Geschäftsführern der 20 Vereine beschlossen hat – und was zu erwarten gewesen war. Es soll bei 38 Spielen für jeden Klub bleiben. Der finale Spieltag ist aber vorsichtshalber nach hinten verlegt worden, auf den 27. Juni, dann erwarten die Recken Leipzig in der ZAG-Arena. Anzeige „Wir sind dabei, alles in die Wege zu leiten, um Optionen zu finden für die ausgefallenen Spiele“, sagt Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen. Weil die Partie des THW Kiel gegen den TBV Lemgo-Lippe verlegt wird, rückt das Sonntagsspiel der TSV Hannover-Burgdorf gegen Flensburg-Handewitt nach vorne. Um 13.30 Uhr ist nun Anwurf in der ZAG-Arena, damit ist es sogar das Topspiel beim TV-Sender Sky.

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21 18. Spieltag: SG Flensburg-Handewitt (H), Sonntag, 14. Februar, 13.30 Uhr, ZAG-Arena ©

Kiels Mannschaft hat einen weiteren Corona-Infizierten, seit Mittwoch gibt es einen Verdachtsfall in Wetzlar. Der Spielplan ist sehr eng. Während Vereine wie der THW oder Melsungen gerade mal zwölf beziehungsweise zehn Spiele absolviert haben, stehen andere Vereine bereits bei 16 Partien. Ein Notfallplan, die Liga ab einem gewissen Zeitpunkt zu teilen und die obere Hälfte und die untere Hälfte gegeneinander spielen zu lassen, ist dennoch vorerst vom Tisch. Von dieser Verkürzung der Saison waren unter anderem die Recken nicht angetan. „Aber wir sind ja nicht naiv. Wir wissen, dass es weitere Vorfälle geben kann und am Ende des Tages wohl auch geben wird“, sagt Christophersen. Eine wirkliche Alternative zum „normalen“ Spielbetrieb sieht er dennoch nicht. Zu viele Verpflichtungen der Klubs hängen an den Begegnungen, in erster Linie natürlich gegenüber den Fernsehsendern. „Die beste Variante ist es, so viele Partien wie möglich auszutragen, im Idealfall alle“, betont der Recken-Sportchef, „jetzt alles in neues Konstrukt zu gießen, das halte ich nicht für gut.“