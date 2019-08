HC Elbflorenz beendet erfolgreiche Spielserie in Polen

Dresden. Mit zwei Siegen und einer Niederlage sind die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz von ihrer Testspielreise aus Polen zurückgekehrt. Das erste Spiel im Nachbarland verloren die Schützlinge von Trainer Rico Göde am Freitag beim Erstligisten HCB Karvina mit 28:31 (16:17). „Da haben wir als Team nicht so gut gespielt, uns in wichtigen Phasen viele dumme technische Fehler geleistet. Zumindest Torhüter Tom Göres und Marc Pechstein haben mit guten Einzelleistungen überzeugt“, berichtete Göde. Einen Tag später verkaufte sich seine Mannschaft beim Erstligisten NMC Gornik Zabrze schon deutlich besser, gewann deutlich mit 30:25 (11:12).

Geschont wurde in Polen der angeschlagene Nils Gugisch. Auch Torhüter Max Mohs, der erst kürzlich von der U21-WM zurückkehrte, kam noch nicht zum Einsatz. Jetzt steht für die Dresdner eine Trainingswoche in der heimischen Arena auf dem Plan. „Dann dürfen die Jungs das letzte freie Wochenende für längere Zeit genießen“, verrät Göde. Am 13. August gibt es das letzte Testspiel in Bad Liebenwerda gegen Dessau, bevor am 17./18. August mit der ersten Runde des DHB-Pokals die Saison startet.