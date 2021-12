HC Elbflorenz biegt Partie gegen Dormagen noch um

Dresden. Nach einer schwächeren ersten Halbzeit rissen die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz in der zweiten Hälfte das Ruder herum und gewannen am Donnerstag das Nachhol-Geisterspiel gegen Bayer Dormagen mit 26:23 (10:12). Damit kletterten die Dresdner vorerst auf den achten Tabellenplatz. Schon am Sonntag steht das zweite Heimspiel binnen vier Tagen auf dem Programm. Dann empfangen die Schützlinge von Rico Göde (17 Uhr) den ThSV Eisenach zum Ostderby.Für HCE-Manager Karsten Wöhler wird das ein besonderes Spiel, schließlich war er selbst lange Jahre als Spieler und Sportchef für die Wartburgstädter aktiv. Zudem steht sein Bruder Adrian – inzwischen Rekordtorschütze des Vereins – noch heute in den ThSV-Reihen. Und Karsten Wöhler warnt: „Mit dem neuen Trainer Misha Kaufmann haben sie seit Oktober vier Siege eingefahren und spielen viel disziplinierter. Das wird für uns ein schweres Spiel.“ Anzeige

Einen Sieg hatten sich die Elbestädter auch gegen Dormagen auf die Fahnen geschrieben. Doch in der ersten Halbzeit sah es nicht danach aus. Zwar hatten die Hausherren mit Max Mohs von Beginn an einen glänzend aufgelegten Torhüter im Rücken (insgesamt 14 Paraden), doch das konnten sie nicht wirklich in einen Vorteil ummünzen. In der Abwehr fehlte es an der nötigen Aggressivität und im Angriff mangelte es den Gastgebern an Ideen. Sie agierten zu behäbig und bissen sich dann oft an der Bayer-Defensive und Torhüter Martin Juzbasic die Zähne aus.

So ging es lange Zeit immer hin und her, dann aber konnten sich die Gäste bis zur 27. Minute sogar mit drei Toren absetzen (12:9). Mit einem von Nils Kretschmer verwandelten Siebenmeter verkürzten die Dresdner zumindest den Rückstand zur Pause auf zwei Tore. Mohs gab später zu: „Wir fingen total schläfrig an, die Emotionen auf und neben der Platte fehlten.“

Belastung verteilt

Das machte auch Trainer Rico Göde in seiner Kabinenansprache klar: „Ich habe den Jungs gesagt, dass es in unserer Liga nicht mit 80 Prozent geht. Wenn wir es nicht schaffen, es zu drehen, wird das Spiel bis zum Ende eklig.“ Und das wollten seine Schützlinge wohl keinesfalls. So kamen die Dresdner wie verwandelt zurück auf die Platte. Sie zeigten nun eine andere Körpersprache, gaben Vollgas. Mit einem beeindruckenden Zwischenspurt schenkten sie zwölf Minuten lang dem verdutzten Kontrahenten Tor um Tor ein. Mit einem 7:0-Lauf ließen sie bis zur 42. Minute kein Tor von Dormagen zu und verschafften sich mit 17:12 einen deutlichen Vorsprung. Bis zur 47. Minute bauten sie das Polster auf 21:13 aus.

Mohs erwies sich weiter als starker Rückhalt und zudem agierten die Gastgeber aggressiver in der Defensive und fanden gute Lösungen im Angriff. Das gab Göde im Hinblick auf das Derby am Sonntag auch die Möglichkeit, die Belastung auf breitere Schultern zu verteilen. So wechselte er in seinen Reihen durch. Allerdings schalteten seine Jungs dann einen Gang zurück.

Nachdem Dormagen im Tor wechselte und nun Christian Ole Simonsen zwischen den Pfosten stand, holten die Gäste noch einmal auf und kamen bis auf zwei Tore (23:25/60.) heran. Der eingewechselte Henning Quade aber setzte mit seinem zweiten Tor den Schlusspunkt. „Mit der letzten Viertelstunde bin ich nicht einverstanden. Das hätte bisschen anders laufen können. Unterm Strich konnten wir gegen deutlich dezimierte Dormagener aber bei uns Kräfte schonen und deshalb bin ich mit den beiden Punkten zufrieden“, sagte Göde.