HC Elbflorenz bläst am Sonntag gegen Rimpar zur Wolfshatz

Dresden. Die Handballer des HC Elbflorenz lieben offensichtlich das „Drama“. Zumindest könnte man das angesichts vieler enger und heiß umkämpfter Partien in der Vergangenheit so sehen. Erst beim letzten Heimspiel gegen Bietigheim stellten sie das mit dem knappen 26:25-Sieg, den in letzter Sekunde Sebastian Greß mit seinem beherzten Torwurf sicherte, unter Beweis. Am Sonntag könnte es beim nächsten Heimauftritt gegen die Rimpar Wölfe (17 Uhr) ebenfalls wieder eng zugehen. Denn bereits im Hinspiel holten sich die Dresdner nach einem Rückstand durch einen verwandelten Siebenmeter von Nils Kretschmer am Ende doch noch zwei Punkte (25:24).

