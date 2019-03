HC Elbflorenz holt Philipp Jungemann

Deutscher Meister mit Semper

Der 1,97 Meter große und 90 Kilogramm schwere in Menden im Sauerland geborene Kreisläufer durchlief von 2013 bis 2016 die exzellente Ausbildung der Handball Akademie Leipzig und wurde im Mai 2015 mit den A-Junioren des SC DHfK Handball Deutscher Meister. Seine ersten Erfahrungen im Männerbereich machte er von 2016 bis 2018 beim EHV Aue ehe er für eine Spielzeit in die Bauhausstadt wechselte. In der vergangenen Woche unterschrieb Jungemann einen Vertrag in Dresden bis Sommer 2021.