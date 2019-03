HC Elbflorenz Dresden verliert Heimspiel gegen Nettelstedt

Dresden (dpa) – Der HC Elbflorenz Dresden hat im Abstiegskampf der 2. Handball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den TuS Nettelstedt-Lübbecke verlor das Team von Coach Christian Pöhler am Sonntag mit 25:27 (11:12). Julius Dierberg (Dresden), Valentin Spohn und Jens Bechtloff (beide Nettelstedt) waren mit jeweils sechs Toren die besten Werfer. Nach der 17. Saisonniederlage bleibt der HC Elbflorenz mit 18 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz stecken. Der Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt zwei Zähler.

Michal Kasal sorgte vor 2348 Zuschauern in der 19. Minute für die 8:3-Führung. Anschließend verloren die Sachsen allerdings ihre Linie, sodass sich die Gäste wieder auf 9:9 (25.) herankämpfen konnten.

Nach dem Seitenwechsel häuften sich beim Pöhler-Team in der Abwehr und im Angriff die Fehler. Nettelstedt zog auf 20:15 (39.) davon, doch Nils Gugisch verkürzte in der 53. Minute zum 23:24. Am Ende setzte sich der TuS aber auch dank seiner besseren Spielanlage durch.