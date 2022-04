HC Elbflorenz erhält Lizenz für 2. Liga ohne Auflagen

Dresden. In Dresden wird voraussichtlich auch kommende Saison wieder gutklassiger Zweitliga-Handball der Männer geboten. Wie der HC Elbflorenz mitteilte, erhielt er am Mittwoch die Lizenz für 2022/23. Zuvor hatte der Verein alle zur Teilnahme notwendigen wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt. Die Freude bei HCE-Geschäftsführerin Cathleen Rupprecht ist entsprechend groß: „Unsere Dankbarkeit gilt all unseren Sponsoren sowie Unterstützern, die uns durch die aktuelle schwierige Zeit begleiten, die uns auch darüber hinaus im nächsten Jahr die Treue halten und die weiter mit uns verrückt nach Handball bleiben. Das ist ein starkes und wichtiges Signal für Profihandball in Dresden.“

