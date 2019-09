HC Elbflorenz erwartet den Tabellenzweiten aus Essen

Dresden. Mit dem knappen Sieg in Lübeck-Schwartau haben die Zweitliga-Handballer viel Selbstvertrauen getankt. Das werden sie gegen den nächsten Konkurrenten auch brauchen. Denn am Sonntag (17 Uhr) kommt der bislang noch ungeschlagene TuSEM Essen in die Dresdner Ballsport-Arena. Mit drei Siegen und einem Remis rangieren die Gäste nach vier Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz. Schon im Vorjahr waren die Essener die angriffsstärkste Mannschaft der gesamten Liga und auch jetzt haben sie schon wieder die meisten Treffer (126) aller Teams erzielt. „Sie lassen den Ball sehr schnell laufen, verfügen über viel Wurfgewalt aus dem Rückraum, haben aber auch flinke Außen und insgesamt ein gutes Konterspiel. Deshalb wird unsere Abwehr ausschlaggebend sein, wie das Spiel am Ende ausgeht“, blickt HCE-Trainer Rico Göde auf den schweren Brocken. „Natürlich wird man ihre Stärken nicht komplett ausschalten können, aber wir wollen sie eindämmen. Und schließlich sind wir auch eine Truppe, die selbst gern das Tempospiel bevorzugt“, so Göde.

HCE-Neuzugang Mindaugas Dumcius, der es zuletzt gleich zweimal in die „Mannschaft des Spieltages“ der 2. Bundesliga gewählt wurde und mit 16 Saisontoren bisher der erfolgreichste Werfer der Elbestädter ist, weiß: „Wir müssen gegen Essen sehr viel im Eins-gegen-Eins-Spiel investieren.“ Der 24-jährige Linkshänder, der vor der Saison vom EHV Aue an die Elbe wechselte, konnte gerade gegen Lübeck mit sieben Treffern seine Stärke beweisen. Doch der aus Klaipeda stammende Litauer bleibt absolut auf dem Boden und sagt ganz bescheiden: „Ich kann da nur der Mannschaft Danke sagen. Sie bringen mich gut ins Spiel, deshalb bekomme ich mehr Chancen.“ Bevor der Nationalspieler seines Landes übrigens 2016 nach Aue kam, sammelte er eine Saison lang in Island Erfahrungen.

Dass er ein absoluter Profi ist, bestätigt ihm Rico Göde: „Mindaugas kam absolut fit aus der Sommerpause. Bei unseren Tests hatte er die mit Abstand besten Werte. Zuletzt hat er mit Sebastian Greß und Arsenij Buschmann mit zwei Akteuren agiert, die viel Bewegung ins Spiel bringen. Das kam ihm entgegen. Mich freut es aber besonders, wie er auch nach hinten arbeitet, mit viel körperlicher Präsenz. Da muss sich ihm absolut ein Lob zollen“, freut sich der Coach, dass der Neuzugang in jeder Hinsicht bisher gut eingeschlagen hat. Natürlich hofft Göde, dass der Rückraumspieler auch gegen Essen wieder seine Qualitäten in die Waagschale werfen wird, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Denn in einem Punkt ist Rico Göde bei dieser Heimpartie fast sicher: „Da wird es sicher viele Tore geben.“

Die Gäste überlassen auch nichts dem Zufall und reisen bereits einen Tag früher an. Und TuSEM-Rechtsaußen Felix Klingler betont vor der Partie: „Uns erwartet ein unangenehmer Gegner, der in eigener Halle schwer zu schlagen sein wird. Das Team des HC Elbflorenz hat in der letzten Woche mit dem Auswärtssieg in Lübeck gezeigt, dass sie gegen jeden Gegner in dieser Liga bestehen können. Trotzdem wollen wir weiter ungeschlagen bleiben.“ Die Kampfansage nehmen die Elbestädter natürlich gerne an.

