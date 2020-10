HC Elbflorenz erwartet gegen Lübeck-Schwartau bis zu 956 Fans in der Halle

Dresden. Nach dem Remis in Hüttenberg sind die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz jetzt heiß auf das erste Heimspiel nach sieben Monaten. Am Sonntag (17 Uhr) empfangen die Dresdner in eigener Halle den VfL Lübeck-Schwartau. „Wir sind noch ungeschlagen und wollen unbedingt den ersten Heimsieg schaffen“, lässt der tschechische Nationalspieler Marek Vanco keinen Zweifel am Ziel seiner Mannschaft. Allerdings weiß der 31-Jährige auch, dass sein Team die Fehler, die man sich in Hüttenberg leistete, minimieren muss.