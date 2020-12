HC Elbflorenz feiert dritten Sieg in Folge

Kreuztal/Dresden. Die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz haben sich am zweiten Weihnachtsfeiertag selbst das nächste Geschenk auf den Gabentisch gelegt. Das Team von Rico Göde setzte sich beim TuS Ferndorf knapp mit 31:30 (19:15) durch. Damit konnten die Dresdner erstmals in ihrer Zugehörigkeit zum Bundesliga-Unterhaus den dritten Sieg in Folge verbuchen und ihr Punktekonto mit dem insgesamt siebenten Saisonerfolg auf 15:11 ausbauen. Anzeige

„Da wird die Rückfahrt natürlich umso schöner und die Jungs dürfen sich auch ein, zwei Bier genehmigen“, meinte Göde nach der Partie mit zufriedenem Lachen. „Es war richtig gut, dass wir das Ding gewinnen. Nach der 45. Minute haben wir in der Abwehr nicht mehr so viele Bälle zu fassen bekommen und dazu kamen noch paar unnötige Zeitstrafen. Da kam Ferndorf am Ende auf, doch wir haben gut dagegengehalten“, so das Fazit des HCE-Trainers. Er hatte in der Dreifachhalle Kreuztal außer auf Ivar Stavast (Daumenbruch) auf den erkrankten Nils Gugisch und auf Julius Dierberg, der sich in vorsorglicher Quarantäne befindet, verzichten müssen.

Zu Beginn der Partie hatten die Gäste etwas Mühe, ihren Rhythmus zu finden. Sie erlaubten sich zu viele Fehler und so verschaffte sich Ferndorf eine 5:2-Führung (10.). Doch mit einem gut aufgelegten Mario Huhnstock im Tor pirschten sich die Göde-Männer nach und nach heran. Bis zum 7:7 (17.) blieb das Geschehen ausgeglichen, ehe sich die Gäste durch ein Tor von Mindaugas Dumcius, einen verwandelten Siebenmeter des treffsicheren Lukas Wucherpfennig und durch ein Tor von Linksaußen Marek Vanco auf 10:7 absetzen konnten.

Rot für Jonas Thümmler

Während sich die Fehlerquote nun bei den Gastgebern erhöhte, drehten die Dresdner richtig auf. Mit einem 4:0-Lauf bauten sie bis zur 27. Minute den Vorsprung auf 17:11 aus. Mit einem Vier-Tore-Polster ging es zum Pausentee.

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Göde-Schützlinge zunächst nahtlos an, erhöhten den Vorsprung auf 24:18 (36.). Dann jedoch riss der Faden ein wenig. Zudem minimierte der TuS die eigene Fehlerquote, Keeper Marian Durica wurde immer stärker und die ganze Mannschaft kämpfte verbissen gegen die drohende Niederlage. Beim HCE kassierte zudem Jonas Thümmler in der 48. Minute nach einem Foul die Rote Karte. So kamen die Ferndorfer Tor um Tor heran.

In der engen Schlussphase machten sich die Gäste durch Zeitstrafen für Philip Jungemann und Mindaugas Dumcius das Leben zusätzlich schwer. Drei Minuten vor dem Ende verkürzte TuS auf 30:31. Aber die Göde-Männer verteidigten – auch mit etwas Glück – den hauchdünnen Vorsprung. Als die Schluss-Sirene ertönte, hüpften und tanzten die Dresdner im Kreis und feierten den Sieg. „Jetzt wollen wir natürlich auch noch das Derby am Mittwoch daheim gegen Eisenach ziehen“, kündigte Rico Göde an.