HC Elbflorenz feiert Heimsieg gegen EHV Aue

Dresden (dpa). Handball-Zweitligist HC Elbflorenz Dresden hat zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Rico Göde gewann das Sachsenduell gegen den EHV Aue am Freitagabend mit 29:25 (14:14) Toren. Vor 2585 Zuschauern in der ausverkauften Ballsportarena waren EHV-Kapitän Eric Meinhardt (9) und Dresdens Rückraumspieler Adrian Kammlodt (7) die besten Werfer der Partie. Mit 22 Punkten rangiert der HC Elbflorenz in der Tabelle an 16. Position und hat noch zwei Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Der EHV liegt mit 26 Punkten im hinteren Mittelfeld.