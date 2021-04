HC Elbflorenz feiert knappen Heimsieg gegen Hamm

Dresden. In der Schlussphase wurde es noch einmal eng, doch am Ende konnten sich die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz in heimischer Arena gegen den ASV Hamm-Westfalen knapp mit 22:21 (10:10) behaupten. Damit kehrten die Dresdner nach der Niederlage in Großwallstadt wieder in die Erfolgsspur zurück und festigten mit dem 15. Saisonsieg den vierten Tabellenplatz. „Es war ein sehr emotionales Spiel und auch ein bisschen wild. Am Ende bin ich aber froh, dass wir es gewonnen haben, denn es war schon sehr knapp. Ich freue mich über die Punkte. Beide Mannschaften haben viel investiert und am Ende haben Nuancen entschieden“, atmete HCE-Trainer Rico Göde anschließend hörbar auf.

