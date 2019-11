HC Elbflorenz feiert vierten Saisonsieg

Krefeld/Dresden. Nach zwei Niederlagen in Folge sind die Handballer des HC Elbflorenz in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Sie erfüllten bei Schlusslicht HSG Krefeld ihre Pflichtaufgabe souverän und setzten sich vor 934 Zuschauern mit 29:22 (14:13) durch. Mit dem bislang höchsten Saisonsieg kletterten die Dresdner in der Zweitliga-Tabelle auf den elften Platz.

In der ersten Halbzeit lief bei den Gästen, die kurzfristig noch auf den erkrankten Michal Kasal verzichten mussten, noch nicht alles rund. Zwar konnten sie sich mehrfach mit zwei oder drei Toren absetzen, ließen dann aber zu viele Chancen liegen und so kämpfte sich Krefeld immer wieder heran. So ging es nur mit einem knappen Vorsprung von einem Tor in die Pause.

Dresden ließ nichts mehr anbrennen

Der Dresdner Trainer Rico Göde fand offenbar die richtigen Worte, denn seine Schützlinge legten in der zweiten Halbzeit deutlich zu. Die Abwehr agierte im Verbund mit den beiden Torhütern Mario Huhnstock (parierte im Spiel drei Siebenmeter) und Tom Göres aggressiver und stabiler und auch im Angriff nutzten die Dresdner ihre Möglichkeiten besser. So setzten sie sich gleich zu Beginn von 15:14 auf 18:14 (36.) ab und bauten diesen Vorsprung binnen fünf Minuten sogar auf 21:15 aus.

Auch in der Schlussphase ließen die Göde-Schützlinge nichts mehr anbrennen, agierten souverän und feierten verdient ihren ersten Auswärtserfolg in dieser Spielzeit. „Es freut mich besonders, wie wir aus der Pause gekommen sind und das dann so sicher zu Ende gespielt haben. Sicher ist es ein Pflichtsieg, doch das muss man gegen einen Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht, erstmal so umsetzen. Beide Torhüter haben eine gute Leistung gebracht, aber auch insgesamt war ich mit der Abwehrleistung zufrieden“, sagte Rico Göde.

Elbflorenz-Tore: Greß 6, Dumcius, Gugisch je 5, Dierberg 5/3, Buschmann 3, Quade 2, Pulay, Vanco, Pechstein je 1.

