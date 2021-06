HC Elbflorenz freut sich auf Spitzenspiel

Dresden. Nach reichlich sieben Monaten dürfen die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz endlich wieder vor Zuschauern spielen. Der Zeitpunkt passt glänzend, denn am Sonntag (17 Uhr) empfangen die Schützlinge von Rico Göde Spitzenreiter und Aufstiegsaspirant HSV Hamburg in der heimischen Ballsportarena. Laut Hygienekonzept sind 956 Fans erlaubt. Allerdings müssen alle – auch Geimpfte und Genesene – einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen. Im Vorverkauf gingen schon über 600 Karten weg, die Tageskassen aber werden auch geöffnet sein.

„Wir freuen uns alle sehr darauf, wieder Zuschauer in der Halle zu haben“, meint Kapitän Mario Huhnstock. Er gibt zu: „Gegen Hamburg haben wir noch eine Rechnung offen.“ Tatsächlich verloren die Dresdner das Hinspiel an der Elbmündung denkbar knapp und unglücklich mit 26:27. „Natürlich wissen wir, dass Hamburg einen technisch sehr starken und schnellen Ball spielt. Sie sind auf allen Positionen gut besetzt und torgefährlich“, schätzt der HCE-Torhüter ein.

Auch Dresdens Trainer Rico Göde bestätigt: „Der HSV steht zu Recht da oben, weil die Mannschaft einfach konstant gut spielt. Sie verfügen über viel individuelle Qualität im Rückraum, aber auch bei den Außen und am Kreis. Sie spielen eine ziemlich eklige Abwehr, da muss man sich schon gut bewegen“, weiß Göde. „Deshalb liegt auch die Favoritenrolle klar bei Hamburg“, betont Manager Karsten Wöhler, der hinzufügt: „Der HSV ist auf den letzten Metern, die wissen, dass auch wir Qualität besitzen und wollen keinesfalls bei uns ausrutschen. Wir aber möchten sie schon gern ärgern und die Punkte nicht so einfach abgeben.“

Göde ist zudem überzeugt: „Jeder Gegner ist schlagbar, aber wir müssen sechzig Minuten gut spielen, nicht nur fünfzig.“ Damit spielt der 39-jährige auch noch einmal auf die ärgerliche Derby-Pleite in Eisenach zuletzt an. Auch wenn man mit 36 Punkten auf der Habenseite und Tabellenplatz vier so gut wie noch nie dastehe, gebe es noch ein oder zwei interne Ziele. Welche genau das sind, will Göde allerdings nicht verraten. Die 40-Punkte-Marke zu knacken, könnte zumindest eines davon sein. Unterstützung von den Rängen könnte da sehr helfen.