HC Elbflorenz gegen HSV: Gute Moral zum Schluss reicht nicht

Dresden. Die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz konnten den Bock gegen den HSV Hamburg nicht umstoßen. Nach den beiden Niederlagen im Vorjahr zogen die Dresdner am Freitagabend vor 1521 Zuschauern in eigener Halle gegen die Nordlichter mit 28:33 (13:17) den Kürzeren. Während die Hanseaten nach drei Partien weiter ungeschlagen sind, kassierte der HCE die zweite Niederlage. Sebastian Greß zeigte sich enttäuscht: „Es war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. 33 Gegentore sind zu Hause einfach zu viel, auch 17 schon zur Halbzeit. Wir sind gerade am Kreis nicht wirklich gut in den Abwehrverbund gekommen und wir waren nicht fit und frisch im Kopf, um die vielen Abpraller von Mario Huhnstock zu nehmen.“