HC Elbflorenz gegen Wilhelmshaven in der Favoritenrolle

Dresden. Noch drei Spiele haben die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz bis zum Jahresende zu absolvieren. Mit Platz acht und 11:11 Punkten stehen die Dresdner bislang recht gut da. Für die restlichen Spiele an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr daheim gegen Wilhelmshaven, am zweiten Feiertag beim TuS Ferndorf und am 30. Dezember erneut in eigener Halle gegen Eisenach will Trainer Rico Göde keine Punkte-Vorgabe für sein Team nennen, sagt aber zumindest grinsend: „Die Ergebnisse der Weihnachtsspiele regeln auch, wie viel Urlaub die Jungs anschließend erhalten.“ Anzeige

Dabei bedauert der Coach in diesen Tagen besonders, dass keine Zuschauer zugelassen sind: „Gerade die Weihnachtsspiele bescheren uns sonst immer volle Hallen und eine tolle Stimmung.“ Auch Abwehrchef Philip Jungemann gibt zu: „Ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung und weiß nicht, ob es Sinn macht, nach Hause zu fahren“, so der aus Menden im Sauerland stammende 23-Jährige. Er findet: „Das gibt die Situation derzeit eher nicht her.“ Dafür aber ist er dankbar für einen wichtigen Fakt: „Es ist cool, dass wir trotz allem unseren Beruf ausüben dürfen“, betont der Kreisläufer. Er hofft, dass er mit seinem Team gegen Wilhelmshaven endlich den zweiten Heimsieg landen kann.

Manager Karsten Wöhler redet in dieser Hinsicht nicht um den heißen Brei herum: „Wir sind auf 80 Prozent der Positionen besser besetzt. Wichtig ist, von Anfang an voll reinzugehen und nichts anbrennen zu lassen. Das ist eine Kopffrage. Für uns ist ein Sieg absolut Pflicht“, macht er klar. Zumal die Göde-Schützlinge zuletzt mit dem Derby-Sieg gegen Dessau wieder viel Selbstvertrauen tanken konnten. Jetzt wollen die Männer um Kapitän Mario Huhnstock nachlegen und ihre Bilanz in eigener Arena aufbessern. Das unterstreicht auch Jungemann: „Mit dem Derbysieg im Rücken können wir gestärkt in diese Partie gehen.“

„Er hat eine gute Steinschleuder im Arm“

Allerdings warnt Rico Göde davor, die Gäste aus dem Norden zu unterschätzen, selbst wenn sie eine schwere Zeit hinter sich haben. Der Aufsteiger verlor seinen Investor und Hauptsponsor und musste Insolvenz anmelden. Eine Folge-GmbH darf zwar gegründet werden, doch als Strafe werden der Mannschaft am Saisonende vier Punkte abgezogen. Platz elf und die 10:12 Zähler täuschen also ein wenig. Wegen der wirtschaftlichen Probleme verlor das Team schon wichtige Leistungsträger wie Nils Torbrügge (nach Nordhorn), Tobias Schwolow (Hagen) und Vladimir Bojanic (Ziel unbekannt). „Aber sie besitzen trotz der Abgänge noch viel Qualität und wenn man sie einfach machen lässt, kann es gefährlich werden. Zumal sie auch nichts zu verlieren haben“, warnt Göde.