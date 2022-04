HC Elbflorenz geht "Coburger Woche" optimistisch an

Dresden. Im November und im März musste das geplante Heimspiel des HC Elbflorenz gegen den HSC 2000 Coburg schon zweimal kurzfristig abgesagt werden, weil die Gäste in ihren Reihen Corona-Fälle zu beklagen hatten. Am nächsten Mittwoch ist die Hinrunden-Begegnung in der 2. Handball-Bundesliga in der Ballsport-Arena nun zum dritten Mal angesetzt. Dann soll es mit dem Spiel auch endlich klappen. Bevor es aber soweit ist, steht heute zunächst die Rückrundenpartie gegen den Erstliga-Absteiger auf dem Plan – und zwar auswärts. Anzeige

Zwei Duelle gegen den gleichen Gegner in so kurzer Zeit haben für die Dresdner Seltenheitswert. HCE-Trainer Rico Göde muss es aber ohnehin so nehmen, wie es kommt: „Jetzt freuen wir uns erst mal darauf, nach Coburg zu fahren und da um Punkte zu kämpfen. Das zweite Spiel ist dann besonders, weil es so nah dran ist – ein bisschen wie Europapokal. Aber da lassen wir uns vielleicht etwas kleines einfallen, was wir im Hinspiel nicht so gemacht haben“, sagt der Chefcoach, um die Ausrechenbarkeit seiner Truppe zu mindern.

Denn sein Ziel ist klar: „Wir wollen beide Spiele gewinnen und bis Saisonende gerne noch etwas an Punkten holen, weil wir alle unsere persönlichen Ziele haben. Danach haben wir Spieler zu verabschieden und wollen bis dahin noch ein paar Highlights schaffen!“ Dabei kann das Team aus Dresden im Gegensatz zu den Franken relativ befreit aufspielen. Denn sie haben nur vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und kämpfen gegen den „Super-GAU“ – einen fortgesetzten Absturz von Liga eins in Liga drei.

Nicht alle Mann an Bord

Coburg erlebte nach dem Abstieg einen personellen Umbruch, kam mit dem neuen Personal aber nicht wie erwartet in die Gänge. Schon nach sechs Spieltagen musste der damalige Trainer Alois Mraz seinen Hut nehmen. Auch unter seinem Nachfolger Brian Ankersen ist der HSC bestenfalls Liga-Durchschnitt; in den beiden Spielen gegen Elbflorenz muss er sein Punktekonto unbedingt aufpolieren. Ein Erfolgsgarant soll dabei Torwart Jan Kulhanek sein, der am vergangenen Dienstag beim Coburger 27:25-Auswärtssieg zum Nachholspiel in Hüttenberg mit 18 Paraden zum Matchwinner avancierte.

Das letzte Spiel der Dresdner, der 25:24-Heimsieg gegen Ludwigshafen, liegt dagegen schon fast zwei Wochen zurück. Danach hatten sie über Ostern trainingsfrei und Zeit, ihre Akkus für den Saisonendspurt zu füllen. „Alle haben ein bisschen Pause bekommen, sodass sie ihre Verletzungen auskurieren konnten. Die letzten zwei, drei Tage haben wir aber intensiv trainiert, sodass wir uns Selbstvertrauen geholt haben, mit dem wir gut nach Coburg fahren können“, berichtet Rückraumspieler Ivar Stavast, der vor den unter Druck stehenden Coburgern warnt: „Sie haben einen erfahrenen Torhüter und auf links und rechts gute Außenspieler. Sie haben insgesamt viel Qualität und einen guten Mix aus viel Kraft, Schnelligkeit und Wurf. Aber das klappt bei ihnen nicht immer so supergut zusammen. Es ist dann unsere Aufgabe, so zu stehen, dass sie nicht in den Schwung kommen.“