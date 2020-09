HC Elbflorenz genießt trotz Testspielniederlage gegen Berlin Nähe zu Fans

Anzeige

Dresden. Endlich sind die Zuschauer zurück. Das war der einhellige Tenor am Freitagabend nach dem Handball-Testspiel des HC Elbflorenz in der heimischen Arena gegen die Füchse Berlin. Exakt 611 Fans erlebten die Partie, die der ambitionierte Erstligist aus der Hauptstadt gegen den gastgebenden Zweitligisten am Ende standesgemäß mit 38:23 (16:14) gewann.

Füchse-Trainer Jaron Siewert, mit 26 Jahren der jüngste Bundesliga-Coach überhaupt, zeigte sich am Ende nicht nur mit dem Ergebnis zufrieden, sondern betonte: „Ich war froh, dass es vor Zuschauern stattfand. Dresden war ein super Gastgeber und hat uns ein sicheres Gefühl gegeben.“ Es sei ein Schritt zurück in die Normalität. „Auch wenn es nur knapp 700 Zuschauer waren, sie haben Stimmung wie mindestens 1000 Leute gemacht. Wirklich Kompliment an Elbflorenz, dass sie es so umsetzen konnten.“

Auch Berlins Sportdirektor Stefan Kretzschmar zollte den Gastgebern Lob und brachte zugleich eine leichte Kritik an: „Ich beobachte den Weg von Dresden. Das ist ein lohnenswertes Projekt. Für meinen Geschmack hat man hier aber zu viel Geduld. Bei den Top-Bedingungen könnte man schon ein bisschen weiter sein“, so die deutsche Handball-Ikone, der sehr viel Verständnis für alle Spieler hat, die im letzten halben Jahr völlig auf ihren Sport verzichten mussten: „Das war für jeden schwer. Jetzt muss man sich erstmal wieder rantasten. Aber ich freue mich zu sehen, dass die Jungs alle unheimlich Bock haben, mehr als je zuvor. Sie haben vielleicht in der langen Auszeit das alles auch mehr zu schätzen gelernt.“

Es wurde viel probiert

Die Gäste mussten beim Test in Dresden noch auf die verletzten Milos Vujovic, Dejan Milosavljev, Simon Ernst, Nationalspieler Fabian Wiede und Frederik Simak verzichten. Dagegen gab der erst in dieser Woche nachverpflichtete Schwede Valter Chrintz ein sehr gutes Debüt, bei dem er sich gleich mit vier Toren gut einfügte. Bester Werfer der Hauptstädter war Hans Lindberg mit sechs Toren.

Natürlich nutzten beide Trainer die Partie, um möglichst viel zu probieren. Das gelang dem Erstligisten deutlich besser als den Dresdnern. Die Schützlinge von Rico Göde konnten nur in der ersten Halbzeit überzeugen und einigermaßen auf Augenhöhe agieren. Mit zwei Toren Rückstand fiel das Halbzeitergebnis sehr passabel aus.

Deutlicher Klassenunterschied

Auch die ersten Minuten der zweiten Hälfte gestalteten die Hausherren noch ausgeglichen und blieben bis zur 38. Minute mit 19:21 dem Favoriten auf den Fersen. Dann aber brachen die Göde-Schützlinge ein, während die Füchse richtig aufdrehten. Bei den Elbestädtern häuften sich die leichten Fehler – Bälle wurden ins Leere gespielt, Pässe kamen nicht an und auch die Effektivität beim Torwurf ließ zu wünschen übrig. So konnten sich die Berliner schnell auf 27:19 (45.) absetzen. Und die Gäste ließen es nun flüssig und schnell laufen, auch weil der Zweitligist keinen richtigen Zugriff in der Abwehr mehr fand. Auch die zweite Auszeit von Göde beim Stand von 21:30 (50.) half nicht.

„Da hat man dann schon einen deutlichen Klassenunterschied gesehen. Mit insgesamt 17 technischen Fehlern kann ich natürlich nicht zufrieden sein“, so der HCE-Coach. Er gab zu: „Es war schon bitter, dass es am Ende so hoch ausging.“ Man habe aber auch die körperliche Überlegenheit des Bundesligisten anerkennen müssen. „Und sie haben jeden Fehler schnell bestraft“, musste er konstatieren. Göde weiß, dass er mit seinen Jungs mit zum Saisonstart noch genügend Arbeit vor sich hat.