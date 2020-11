HC Elbflorenz gibt Partie gegen Lübeck-Schwartau knapp ab

Dresden. Ausgerechnet im ersten Heimspiel der Saison – und dem vorerst letzten vor Zuschauern – kassierten die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz die erste Niederlage. Die Schützlinge von Trainer Rico Göde unterlagen vor 718 Fans dem VfL Lübeck-Schwartau knapp mit 24:25 (15:12). „Das ist natürlich maximal bitter“, gab Rico Göde anschließend zu. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und kommen auch gut aus der Pause. Es war aber auch klar, dass Lübeck Qualität besitzt und sich nicht so leicht geschlagen gibt. Wir müssen uns nach dem engen Spiel das Ding selber zuschreiben, weil wir die Bälle dann zu leicht weggeben. Das Ende war natürlich nicht schön“, so der HCE-Coach.

Die Gäste sorgten vor Beginn der Partie für ein kleines taktisches Geplänkel. Sie gewannen die Wahl und ließen die Seiten wechseln. Das ließ die Hausherren aber kalt. Gleich den ersten Wurf der Lübecker parierte Mario Huhnstock, Lukas Wucherpfennig netzte auf der Gegenseite schnell zum 1:0 ein. Es entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem sich die Elbestädter in der Abwehr wieder deutlich stärker als zuletzt in Hüttenberg präsentierten, allen voran Kapitän Huhnstock im Tor, der in der ersten Halbzeit mit sieben Paraden seinem Team ein sicherer Rückhalt war. Bis zum 6:6 (14.) blieb das Spielgeschehen ausgeglichen.