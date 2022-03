HC Elbflorenz im Sachsen-Derby obenauf

Dresden. Mit einem bärenstarken Mario Huhnstock im Tor gewannen die Handballer des HC Elbflorenz das hart umkämpfte Sachsenderby gegen den EHV Aue am Sonntagabend mit 30:27 (16:15). Damit sicherten sich die Dresdner zwei wichtige Punkte und kletterten in der Tabelle auf den siebenten Platz. Bitter dagegen die 16. Niederlage für die Gäste aus dem Erzgebirge, die noch weiter in den Abstiegsstrudel geraten und auf dem vorletzten Platz festhängen. Anzeige

Vor 1500 Zuschauern und damit ausverkaufter Ballsport Arena lieferten sich beide Teams von Beginn an einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Zunächst starteten beide Teams im Gleichschritt – bis zum 5:5 (11.) konnte sich keine Mannschaft absetzen. Dann aber nutzten die Hausherren die zweite Welle und gingen erstmals mit 7:5 in Führung. Vor allem Mindaugas Dumcius ließ sich von der EHV-Abwehr nicht wirklich stoppen. Doch Aue blieb die Antwort nicht schuldig und glich wieder aus.

4:0-Lauf bringt die Dresdner Halbzeitführung

Als dann auch EHV-Keeper Sveinbjörn Petursson mit einigen guten Paraden glänzte, verschafften sich die Gäste ihrerseits einen Drei-Tore-Vorsprung (13:10/24.). Deshalb warf Rico Göde erstmals den grünen Karton, wechselte beim Personal und brachte im Tor Mario Huhnstock für den bis dahin nicht so überzeugenden Max Mohs. Aber die Gäste aus dem Erzgebirge verteidigten ihre Führung bis vier Minuten vor der Pause, dann endlich das Tempospiel der Hausherren besser und mit einem 4:0-Lauf beendeten sie die turbulente erste Halbzeit mit einem Tor plus.

Nach dem Seitenwechsel blieb Kapitän Mario Huhnstock im Kasten. Und der 35-Jährige sollte später zum entscheidenden Faktor in diesem Derby werden. Zunächst konnten sich die Dresdner erneut mit drei Toren absetzen, aber erneut bissen sich die EHV-Männer heran, glichen zum 23:23 (43.) aus. Das wiederholte sich wenig später noch einmal. So war fünf Minuten vor dem Ende beim 26:26 noch nichts entschieden. Nun aber lief Mario Huhnstock immer mehr zu großer Form auf. Einen um den anderen Wurf der Auer entschärfte er.

Mario Huhnstock mit 15 Paraden der Sieggarant

Das gab seinen Vorderleuten Sicherheit und sie nutzten nun ihre Chancen im Angriff. Mit seinem sechsten Tor in diesem Spiel machte Sebastian Greß acht Sekunden vor Ultimo endgültig den Deckel drauf. Huhnstock war am Ende der „Mann des Tages“, der mit insgesamt 15 Paraden (50 Prozent gehaltene Bälle) maßgeblich dazu beitrug, dass die beiden Punkte bei den Dresdnern blieben. Nach dem Schlusspfiff tanzten die HCE-Akteure mit ihrem Matchwinner ausgelassen im Kreis und Ivar Stavast stimmte das „Humba, Humba“ an.

Trainer Rico Göde zeigte sich nach dem Derby-Sieg erleichtert und schätzte ein: „Die Phase vor der Halbzeit war für uns goldwert. Wir treffen im Angriff nicht so gute Entscheidungen, werfen den Ball zu schnell weg, deshalb kommen wir nicht so richtig von Aue weg. In der Crunchtime hält uns Mario Huhnstock den Rücken frei“, lobte der Coach den Keeper, der seine letzte Saison im Dress des HCE bestreitet.