HC Elbflorenz kämpft den VfL Lübeck-Schwartau nieder

Dresden. Handball-Zweitligist HC Elbflorenz hat am Sonntag einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Vor 2020 begeisterten Zuschauern in der Ballsportarena rangen die Männer von Trainer Rico Göde den Tabellennachbarn VfL Lübeck-Schwartau mit 28:24 (13:11) nieder und überholten die Holsteiner im Klassement. Die Sachsen sind nun 13., Lübeck-Schwartau belegt mit zwei Zählern Rückstand Platz 15. Göde war nach dem dritten Sieg im vierten Spiel des neuen Jahres insgesamt sehr zufrieden mit seinen Jungs: „Ich freue mich über die Punkte. Wir wissen, wie wichtig die waren.“

Allerdings musste der Dresdner Trainer anfangs einige Male tief durchatmen, denn die Gäste von der Ostsee kamen besser in die Partie und gingen mit 6:4 und 7:5 in Führung. Der HC Elbflorenz leistete sich in dieser Phase zu viele einfache Fehler: „Die Jungs wollten sehr, sehr viel. Leider waren in der ersten Halbzeit ein paar Aktionen dabei, wo wir das Spiel schnell machen wollten – schneller als es vielleicht nötig war. Da haben wir Bälle weggeschmissen.“ Doch seine Mannschaft blieb an den Gästen dran, nutzte ihre Chancen besser, als Kapitän Mario Huhnstock einige Würfe der Norddeutschen abwehrte. Als Huhnstock gegen den wurfgewaltigen Jan Schult (insgesamt sechs Treffer) parierte, nutzte Nils Gugisch (ebenfalls sechs Tore) einen Tempo-Gegenstoß zum 7:7, Julius Dierberg gelang beim 8:7 erstmalig die Dresdner Führung.

Huhnstock bemängelt leichte Fehler

Schwartau glich zwar gleich zum 8:8 aus, aber Dierberg antwortete mit der erneuten Führung, die Gugisch in zweifacher Unterzahl (!) nach einer weiteren Huhnstock-Parade auf 10:8 ausbaute. Etwas Glück hatten die Dresdner dann auch, als Schwartaus Markus Hansen nur die Latte traf. Zur Pause stand es 13:11 für die Hausherren, die zwar durch Mindaugas Dumcius nach Wiederbeginn sogar mit 14:11 in Front gingen, aber wenig später das 14:14 kassierten. Ein weiterer verwandelter Siebenmeter von Gabor Pulay ließ die Heimfans aber erneut jubeln, Elbflorenz legte wieder vor und verteidigte die knappe Führung bis zum Schluss. Als der sonst unauffällige Ex-Lübecker Henning Quade gegen Hansen einen Siebenmeter herausholte und Pulay vom Punkt zum 25:21 traf, war die Partie entschieden. Zweimal Dierberg und einmal Arseniy Buschmann sorgten für die letzten Dresdner Treffer in einer kampfbetonten Partie.

Dresdens Kapitän Mario Huhnstock bilanzierte nach dem Ende: „Man hat beiden Mannschaften lange angemerkt, dass es ein extrem wichtiges Spiel war. Es gab sehr viele leichte Fehler auf beiden Seiten. Trotzdem bin ich glücklich, dass wir heute einfach stabiler waren als der Gegner.“ Nils Gugisch, mit sechs Treffern diesmal erfolgreichster Dresdner Werfer, meinte: „Die gute Deckung war heute das richtige Mittel, womit wir Bad Schwartau besiegen konnten. Wenn die Deckung passt, dann kommen wir zu leichten Toren. Schwartau hat gerade eine schlechte Phase, da war es unser Plan, dass wir das ausnutzen.“ Dass Hennig Quade am Kreis weniger in Erscheinung trat, war Teil des Plans: „Er war schon heiß, hat sich heute aber taktisch geopfert.“ Der vor allem in der Schlussphase auftrumpfende Sebastian Greß bemängelte, „dass wir heute noch zu viele technische Fehler gemacht haben, aber wir können froh sein, dass wir noch gewonnen haben“.