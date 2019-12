HC Elbflorenz kassiert Auswärtspleite in Hessen

Dresden. Die Handballer des HC Elbflorenz haben die nächste Auswärts-Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Rico Göde unterlag nach schwacher Leistung beim TV Hüttenberg mit 27:32 (13:15) und rutschte nach der insgesamt achten Saisonpleite auf den 14. Tabellenplatz im Bundesliga-Unterhaus. Vor den letzten fünf Spielen im alten Jahr hatte Manager Karsten Wöhler auf sechs bis sieben Punkte gehofft. Soll der Wunsch noch in Erfüllung gehen, müssten die Dresdner die verbleibenden drei Spiele gegen Bietigheim (8.), in Konstanz (17.) und das Derby in Eisenach (5.) alle gewinnen. Dafür müsste sich die Mannschaft aber gegenüber der Partie in Hüttenberg deutlich steigern.

Schon in der ersten Halbzeit ließen die Gäste vor 1205 Zuschauern zahlreiche Chancen ungenutzt. Die zuletzt treffsicheren Marc Pechstein und Nils Gugisch scheiterten immer wieder am gut aufgelegten TVH-Torhüter Nikolai Weber, der in der Anfangspause einen Siebenmeter von Pechstein entschärfte und auch Nils Gugisch nicht zum Zug kommen ließ. Nach 13 Minuten lag der HCE mit 4:7 zurück. Danach kämpften sich die Gäste etwas besser in die Partie. Mario Huhnstock parierte zwei Siebenmeter und auch in der Offensive nutzten die Elbestädter ihre Chancen besser. Drei Minuten vor der Pause war der 13:13-Ausgleich geschafft. Doch zwei Tore von Hüttenberg und ein nicht anerkanntes Tor von Mindaugas Dumcius – schon lagen die Dresdner zur Pause wieder mit zwei Toren zurück.

Dresdner können den Schalter nach der Pause nicht umlegen

Nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser. Bis zur 42. Minute zogen die Hausherren auf 22:18 davon. Während nun vorrangig die Hüttenberger durch ihren zehnfachen Torwerfer Björn Zintel, Spielmacher Tomas Sklenak und Linksaußen Christian Rompf (8 Tore) das Geschehen bestimmten, fanden die Göde-Schützlinge keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Vor allem in der Abwehr hatten die Elbestädter dem Gegner zu wenig entgegenzusetzen. Und während Nikolai Weber mit insgesamt 13 Paraden eine sehr gute Quote nachwies und seinem Team ein sicherer Rückhalt war, kam Mario Huhnstock auf nur vier Paraden und Max Mohs auf eine.

So setzten sich die Hessen bis zur 50. Minute auf 26:21 ab und die Dresdner vermochten das Ruder nicht mehr herumzureißen. Auch wenn sie im Angriff zu viel liegenließen, zeigt der Blick auf die Statistik, wo die Achillesferse der Göde-Männer liegt: Mit 403 geworfenen Toren gehört der HCE ins gute Mittelfeld der Liga 86. Platz), doch mit 430 Gegentoren sind die Elbestädter das schwächste Team und damit die „Schießbude“ der 2. Bundesliga.

So musste auch Rico Göde nach dem Auftritt seiner Truppe in Hüttenberg eingestehen: „Wir lassen vorne zu viel liegen. Aber eigentlich ärgere ich mich mehr über die Abwehr. Bei zehn Zeitstrafen könnte man denken, wir haben überhart gespielt, aber das war es nicht. Wir bekommen keinen Zugriff und bekommen so zu einfache Würfe.“ Am kommenden Sonntag gibt es für die Dresdner im letzten Heimspiel des Jahres gegen Bietigheim die Chance, es besser zu machen und mit dem Publikum im Rücken zwei Punkte einzufahren.

Elbflorenz-Tore: Dumcius 6, Dierberg 6/6, Hoffmann 4, Greß 3, Buschmann, Vanco, Pechstein je 2, Gugisch, Junge-mann je 1.