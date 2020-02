HC Elbflorenz kassiert in Dresdens Partnerstadt einen Dämpfer

Hamburg. Nach den beiden Siegen gegen Eisenach und Hamm-Westfalen konnten die Handballer des HC Elbflorenz die Erfolgsserie nicht ausbauen. Sie wurden am Unterlauf der Elbe vom HSV Hamburg gestoppt, unterlagen dem Tabellenneunten vor 2890 Zuschauern mit 25:28 (10:15). Damit konnten die Dresdner den HSV auch im vierten Aufeinandertreffen nicht besiegen. Insgesamt war es für das Team von Trainer Rico Göde im 20. Spiel die elfte Niederlage.

Schuld hatte vor allem eine schwache erste Halbzeit. So verschliefen die Gäste den Start in die Partie völlig. Die Gastgeber zogen schnell auf 3:0 und 6:1 (9. min) davon. So musste Göde früh reagieren und den grünen Karton werfen. In der Auszeit versuchte er seine Jungs aufzurütteln. Das gelang aber nur zum Teil. Zwar kämpfte sich sein Team anschließend auf 8:10 (22. min) heran, doch die Hamburger ließen nicht nach und zogen bis zur Halbzeitpause erneut auf fünf Tore davon.