HC Elbflorenz kassiert in Essen klare Schlappe

Dresden. Der HC Elbflorenz hat am Mittwochabend sein Auswärtsspiel bei TuSEM Essen klar und deutlich verloren. Die Dresdner Handballer kassierten im Zweitliga-Duell eine verdiente 25:34-(13:14)-Auswärtsniederlage. Eigentlich hatte HCE-Trainer Rico Göde damit geliebäugelt, durch einen Sieg in der Tabelle an den Gastgebern aus dem Ruhrpott vorbeiziehen zu können, doch daraus wurde nichts. Seine Mannen rangieren auf Platz zehn, Essen ist nun Siebenter.

Vor 673 Zuschauern in der Sporthalle Am Hallo kamen die Gäste aus Sachsen zu Beginn nicht so recht in Tritt, lagen schnell 0:3 und 1:5 hinten. Beim Rückstand blieb es aus Dresdner Sicht über die gesamte Spielzeit, auch wenn sie zwischenzeitlich beim 8:9 sowie beim 13:14-Halbzeitstand zumindest am Ausgleich schnüffelten. Nachdem René Zobel in der 46. Minute noch mal auf 21:23 verkürzen konnte, zogen die Essener jedoch ab Mitte des zweiten Durchgangs endgültig davon.