HC Elbflorenz: Kreisläufer Thümmler fällt lange aus

Dresden. Hiobsbotschaft für die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz: Jonas Thümmler zog sich im Spiel am Freitag bei TuS N-Lübbecke eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zu und fällt für mehrere Wochen aus. Bereits nach 45 Sekunden hatte sich der Kreisläufer in Lübbecke am rechten Fuß verletzt und musste das Feld verlassen. Während nach der ersten Röntgenuntersuchung am Sonnabend zumindest eine knöcherne Verletzung ausgeschlossen werden konnte, stellte sich beim MRT am Montag heraus, dass die Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Bei einem anderen Thema sitzen die Dresdner zu Wochenbeginn noch auf „heißen Kohlen“. Denn die Mannschaft und Trainer des TuS N-Lübbecke befinden sich seit Sonnabend schon in vorsorglicher Quarantäne, nachdem ein Spieler positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden war. Allerdings war der Akteur (es soll sich um Dominik Eber handeln) bereits am Freitag beim Spiel gegen Elbflorenz in Quarantäne und damit auch nicht in der Arena. Jedoch wurde an diesem Montag nun das komplette Team von Lübbecke getestet. Das Ergebnis wird an diesem Dienstag erwartet.