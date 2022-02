HC Elbflorenz leiht Christoph Neuhold nach Ferndorf aus

Dresden. Bevor die Handballer des HC Elbflorenz am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Lübeck-Schwartau wieder in den Zweitliga-Alltag starten, verkündeten sie eine Personalentscheidung. So einigten sich die Verantwortlichen mit Rückraumspieler Christoph Neuhold, dass der 27-Jährige bis Saisonende an Tabellenschlusslicht TuS Ferndorf ausgeliehen wird. Neuhold war vor Saisonbeginn vom Erstligisten Coburg an die Elbe gewechselt, kam allerdings bisher über einige Kurzeinsätze nicht hinaus.

