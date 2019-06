HC Elbflorenz lockt Erstliga-Kreisläufer nach Dresden

Zuletzt erfüllte der Kreisläufer wohl nicht mehr ganz die Erwartungen und erhielt in Erlangen keinen neuen Vertrag. Den Dresdner Zweitligisten freut es. „Wir sind froh, uns mit Jonas Thümmler eine torgefährliche Verstärkung am Kreis gesichert zu haben, dem auch mehrere lukrative Angebote aus 1. und 2. Liga vorlagen. Mit Jungemann, Quade und ihm haben wir drei unterschiedliche Typen auf der wichtigen Kreisläuferposition und sind mit ihnen für die Saison gut aufgestellt“, erklärte Manager Karsten Wöhler.

Trainer Rico Göde fügt an: „Jonas Thümmler ist eine großartige Verpflichtung für uns. Er wird uns insbesondere in der Offensive in Zwei-gegen-Zwei-Situationen sehr helfen. Er verfügt in seinem Alter bereits über reichlich Erstligaerfahrung auf und neben dem Spielfeld und wird der gesamten Mannschaft weiterhelfen.“ Thümmler selbst meint: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Das Projekt verfolge ich schon seit geraumer Zeit. In der Mannschaft steckt viel Potenzial und ich freue mich meinen Teil beitragen zu können, um die gesteckten Ziele zu erreichen.“