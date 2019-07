HC Elbflorenz mit Unentschieden im ersten Testspiel

Dresden. Die Handballer des HC Elbflorenz haben im ersten Test einen Sieg knapp verpasst. Der Zweitligist trennte sich in der Wilsdruffer Saubachtalhalle von Zweitligaabsteiger Dessau-Roßlauer HV 30:30-Remis (18:14). „Natürlich hätten wir gern gewonnen“, gab Trainer Rico Göde anschließend zu. Allerdings hatten die Dessauer bereits eine Woche mehr Training absolviert und waren deshalb etwas spritziger.

Verzichten musste Göde neben Torhüter Max Mohs (bei U21-WM) nur auf Arseniy Buschmann, der sich im Trainingslager in Bad Blankenburg am Knöchel verletzt hatte. In die Partie startete der HCE mit Kapitän Mario Huhnstock im Tor, dazu den Feldspielern Julius Dierberg, Nils Gugisch, Henning Quade, Sebastian Greß, Marc Pechstein und Neuzugang Mindaugas Dumcius.