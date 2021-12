HC Elbflorenz muss auf Lukas Wucherpfennig verzichten

Dresden. Bevor die Handballer des HC Elbflorenz an diesem Freitag beim Aufstiegsaspiranten und Tabellenführer VfL Gummersbach (19 Uhr) auflaufen, gab es noch eine personelle Hiobsbotschaft. So muss der Zweitligist wohl bis Jahresende auf Lukas Wucherpfennig verzichten. Der Rechtsaußen zog sich einen Haarriss im Knie zu und muss deshalb pausieren.

Mit dem 26-Jährigen fällt der bisherige Top-Werfer (74/31 Tore in 13 Spielen) bei den Dresdnern aus. „Die Verletzung für Lukas ist für uns natürlich extrem ärgerlich. Er ist ein wichtiger Bestandteil unseres Angriffsspiels. Aus diesem Grund wird er uns sicher fehlen und ich hoffe, dass er sich bestmöglich erholt. Dafür werden wir ihm die nötige Zeit geben. Das gibt unseren beiden jungen Spielern Oskar Emanuel und Vincent Klepp die Chance, sich in den nächsten Spielen auf der Position zu beweisen“, erklärt Trainer Rico Göde.

"Schlecht gespielt", aber gewonnen: HC Elbflorenz erkämpft sich knappen Sieg in Rimpar

Wucherpfennig selbst sagt: „Der Zeitpunkt ist natürlich sehr bitter, da wir uns gerade ganz gut gefangen haben und auch so kurz vor der Pause stehen. Andererseits bin ich froh zu wissen, was mich da seit ein paar Wochen begleitet hat und dass es nur ein kleiner Riss im Knochen ist, aber ansonsten strukturell im Knie alles heil ist. Ich werde nun alles für eine schnelle Genesung tun und sollte ich bis zur Pause nicht mehr spielen können, werde ich bis dahin mein Team auf andere Art und Weise unterstützen“, versichert er.

Nicht unschlagbar

In Gummersbach können die Dresdner auf jeden Fall frei aufspielen, schließlich gehen die Gastgeber als klare Favoriten ins Spiel. „Sie haben den Kader für den Aufstieg, sind auf allen Positionen doppelt oder sogar dreifach besetzt. Sie haben kaum Schwachstellen. Sie müssten es in dieser Saison nach oben schaffen. Auch finanziell sind sie allen anderen Klubs ein ganzes Stück voraus“, weiß HCE-Manager Karsten Wöhler, der sich aber auch kämpferisch zeigt: „Wir haben dort im vergangenen Jahr ein gutes Spiel gemacht und werden sie auch diesmal herausfordern.“

Dass die Gummersbacher, die erst kürzlich den Vertrag mit Trainer Gudjon Valur Sigurdsson verlängert haben, nicht unschlagbar sind, haben am Montag die Eulen Ludwigshafen bewiesen. Sie setzten sich gegen den VfL mit 30:25 durch und fügten den Oberbergischen die dritte Niederlage zu. „Wir haben bei den Eulen gesehen, wie es gehen kann“, meint Rico Göde. „Natürlich brauchen wir eine Top-Leistung gegen den Spitzenreiter, müssen eine gute Abwehr hinstellen und schnelle Beine haben“, fügt er hinzu.

Christoph Neuhold, der zuletzt beim HCE immer besser in Schwung kam, sagt: „Wir haben den Ansporn, dort Punkte mitzunehmen. In den letzten drei Spielen, die wir gewonnen haben, konnten wir viel Selbstvertrauen tanken.“ Inzwischen wurde das Nachholspiel gegen Bayer Dormagen in der kommenden Woche noch mal von Mittwoch auf Donnerstag (16 Uhr) verlegt.