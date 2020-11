HC Elbflorenz muss länger auf Rückraumspieler Stavast verzichten

Dresden. Das ist bitter: Die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz müssen voraussichtlich sechs Wochen auf Spielmacher Ivar Stavast verzichten. Der 22-Jährige hat es bei seinem Einsatz mit der niederländischen Nationalmannschaft verletzt. Er zog sich im Training vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei am Dienstag einen Bruch im Daumen der linken Hand zu. Stavast wurde schon am Mittwoch in Holland operiert.

