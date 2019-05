HC Elbflorenz nach 27:24 in Großwallstadt dem Klassenerhalt ganz nah

Trainer Rico Göde hatte nach der enttäuschenden Vorstellung gegen Wilhelmshaven versprochen, dass seine Mannschaft mit einem anderen Gesicht in Großwallstadt auftreten wird. Seine Schützlinge zeigten die erhoffte Reaktion. Diesmal agierten die Dresdner von Beginn an aggressiv in der Abwehr, Torhüter Mario Huhnstock erwies sich als guter Rückhalt und Julius Dierberg versenkte sicher die Siebenmeter. In der ersten Halbzeit blieb das Geschehen lange ausgeglichen. Elbflorenz führte immer wieder, aber die Gastgeber blieben auf Tuchfühlung. Erst mit einem Tor von Nils Gugisch in der 25. Minute zum 13:10 konnten sich die Dresdner erstmals mit drei Toren absetzen. Kurz vor der Pause gab es allerdings noch einen Schock, als der bis dahin starke Spielmacher Roman Becvar nach einem Foul Rot sah. Nach dem Seitenwechsel mussten sich die Göde-Männer kurz sortieren und so kam Großwallstadt auf 14:15 (35.) heran. Dann aber konzentrierten sich die Gäste und mit einem verwandelten Siebenmeter von Julius Dierberg zog Elbflorenz in der 41. Minute erstmals auf vier Tore (19:15) davon. Bis zur 51. Minute (23:18) spielten die Sachsen souverän, aber dann stotterte der Motor plötzlich.