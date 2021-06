HC Elbflorenz ohne Auswärtssieg: Die Dresdner verschenken klare Führung in Eisenach

Dresden. Elbflorenz verschenkt klare Führung in Eisenach Dresden. Fast 40 Minuten sahen die Handballer des HC Elbflorenz beim Derby in Eisenach wie der sichere Sieger aus, doch dann kippte plötzlich die Partie und die Dresdner verloren noch mit 27:31 (18:13). Eine Niederlage, die sicher schmerzt, denn es ist im sechsten Aufeinandertreffen die erste für die Elbestädter überhaupt. „Wir haben lange Zeit vieles richtig gemacht, eine überragende erste Halbzeit gespielt und hatten alles im Griff. Dann aber haben wir plötzlich zu viele leichte Fehler gemacht, falsche Entscheidungen getroffen. Das ist extrem bitter, denn wir sind an den eigenen Unzulänglichkeiten gescheitert, haben das Spiel aus der Hand gegeben“, zeigte sich HCE-Trainer Rico Göde enttäuscht. Anzeige

580 Fans sorgten für Stimmung

Auch Kapitän Mario Huhnstock gab zu: „Die erste Halbzeit lief für uns optimal. Es war klar, dass Eisenach in der zweiten Hälfte mit viel Druck und Emotionen aus der Kabine kommt. In der letzten Viertelstunde haben wir zu viele technische Fehler gemacht, sind nicht mehr richtig in die Deckung reingekommen. Bisher ist die Saison für uns gut gelaufen, doch wir sollten uns nicht darauf ausruhen, denn sie ist noch lange nicht vorbei“, mahnte der Torhüter.

Einen Tag vor dem Spiel hatten die Gastgeber erfahren, dass sie Zuschauer in die Halle lassen dürfen. So sorgten immerhin 580 Fans für eine stimmungsvolle Kulisse. Doch zunächst hatten sie aus Sicht ihrer Mannschaft nicht viel zu feiern. Denn von Beginn an diktierten die Dresdner das Geschehen auf dem Spielfeld. Aus stabiler Abwehr heraus zogen die Göde-Schützlinge ihr Spiel auf. Schnell führten sie 8:5 (12.). Zwar sorgten die Hausherren um ihren überragenden Kapitän Alexander Saul (acht Tore) vier Minuten später für den Ausgleich, doch die HCE-Akteure ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie setzten sich mit effektivem Angriffsspiel erfolgreich in Szene und verschafften sich bis zur Pause einen deutlichen Fünf-Tore-Vorsprung.

Deutliche Steigerung des ThSV

ThSV-Coach Markus Murfuni berichtete nach der Partie, dass seine Pausenansprache dem Gewitter glich, dass vor der Partie über Eisenach niederging. Und so gaben die Thüringer deutlich mehr Gas, steigerten sich in der Abwehr und vor allem auch kämpferisch. Dennoch lagen die Dresdner in der 48. Minute zumindest noch mit drei Toren (25:22) in Front. Dann aber kippte die Partie. Ballverluste, technische Fehler und vergebene Chancen im Angriff häuften sich auf Seiten der Elbestädter.

Nun standen auch die Zuschauer lautstark hinter ihrem Team, feuerten die Mannschaft an. Als Martin Posik in der 56. Minute mit dem 28:27 die Eisenacher erstmals in dieser Partie in Führung brachte, stand die Halle Kopf. Weitere Ballverluste, ein vergebener Siebenmeter – schon waren die Hausherren obenauf. Am Ende ließen sich die Thüringer vom Publikum feiern, während die HCE-Spieler enttäuscht die Halle verließen.