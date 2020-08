HC Elbflorenz sammelt bei 26:32-Niederlage gegen Erstligist Leipzig Spielpraxis

Dresden. Die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz haben nach 24 Wochen Corona-Zwangspause ihr erstes Spiel bestritten. Das Team von Trainer Rico Göde trat in Leipzig zum ersten Testspiel – noch ohne Zuschauer – beim Erstligisten SC DHfK an. Die Elbestädter unterlagen dem Favoriten am Ende mit 26:32 (13:15). Eigentlich wollte der HCE zuvor schon gegen den Oberligisten Plauen-Oberlosa spielen, doch nach den derzeitigen Sicherheits- und Hygieneregeln dürfen die Dresdner nur gegen Teams spielen, bei denen ebenfalls alle Akteure getestet sind. Das heißt, es kommen nur Erst- oder Zweitligisten in Frage. Die HCE-Spieler hatten sich zwei Corona-Tests unterzogen, die Ergebnisse fielen zum Glück alle negativ aus.