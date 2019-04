HC Elbflorenz schafft den Sprung über den Strich

Dabei war dieser elfte Saisonsieg keinesfalls ein Selbstläufer. Vor allem mental stellte es die Dresdner vor eine schwierige Aufgabe, nach dem überragenden Derby-Erfolg gegen Aue vor ausverkaufter Kulisse gestern vor gerade einmal 40 Zuschauern mit gleicher Leidenschaft und hoher Motivation beim feststehenden Absteiger anzutreten. Doch die Göde-Schützlinge lösten diese Herausforderung mit Bravour. „Die Jungs haben Eier gezeigt und auch diesem Druck standgehalten. Diese vier Punkte am Wochenende waren für uns überlebensnotwendig. Darüber sind wir sehr glücklich“, gab der neue Cheftrainer nach der Partie in Düsseldorf zu Protokoll. Im Tor gab er diesmal Hendrik Halfmann den Vorzug vor Kapitän Mario Huhnstock. „Hendrik kommt aus Remscheid, ist also fast zu Hause. Auch seine Eltern saßen auf der Tribüne, da bot sich das an“, begründete Göde. Der 26-jährige Keeper rechtfertigte seinen Einsatz mit guten Paraden. „Lediglich in der ersten Halbzeit hat ihn unsere Abwehr etwas im Stich gelassen“, monierte Rico Göde später. Weil die Dresdner in der Defensive nicht aggressiv genug zupackten, blieb das Geschehen lange ausgeglichen, erst kurz vor der Pause konnten sich die Gäste mit drei Toren absetzen.