HC Elbflorenz schenkt den Sieg noch her

Dresden. Feude oder Enttäuschung? Diese Frage konnten die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz nach diesen 60 Minuten nicht eindeutig beantworten. Obwohl sie gegen TuS N-Lübbecke mit einem 28:28-Remis (19:14) einen Punkt erkämpften und auf Platz zehn vorrücken, fühlte sich das für die meisten doch eher wie eine Niederlage an. Denn bis zur 59. Minute hatten die Hausherren vor 2102 begeisterten Zuschauern immer geführt, phasenweise sogar mit vier, fünf Toren. In der Schlussphase aber konnten sie den Vorsprung nicht verteidigen.

Auch die letzte Auszeit von Trainer Rico Göde sieben Sekunden vor Schluss half nicht mehr. Der Freiwurf von Michal Kasal landete im TuS-Block. Nils Gugisch, mit sieben Toren erfolgreichster Werfer der Gastgeber, gab zu: „Für mich persönlich fühlt sich das wie ein verlorener Punkt an. Neun Tore in der zweiten Hälfte sind zu wenig.“ Kapitän Mario Huhnstock wollte dennoch das Positive in den Vordergrund stellen: „Wir haben selten in der Saison so viel Einstellung, Herz und Leidenschaft auf dieses Viereck gebracht.“

Vor allem in der ersten Halbzeit, denn die Dresdner starteten furios. Nach nur sieben Minuten führten die Gastgeber bereits mit 5:2. Allein der wieselflinke Rechtsaußen Gugisch netzte dreimal ein. Mit aggressiver Abwehr, einem überragend agierenden Huhnstock im Tor und sehr gutem Tempospiel zogen die Elbestädter bis zur Mitte der ersten Hälfte ihre Kreise. Nach dem 10:6 durch Marc Pechstein (15.) kämpften sich die Lübbecker jedoch Tor um Tor auf 10:11 (20.) heran. Grund genug für Trainer Göde, den grünen Karton zu werfen.

Mit seiner Ansprache brachte der 39-Jährige seine Jungs wieder auf Kurs. Julius Dierberg erwies sich als zuverlässiger Siebenmeter-Vollstrecker, Sebastian Greß konnte mehrfach aus dem Rückraum treffen und so ging es mit einem komfortablen Fünf-Tore-Vorsprung in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel knüpften die Hausherren an diese Leistung an, allerdings zeigte nun der Gegner ein anderes Gesicht. „Lübbecke hat in der zweiten Halbzeit überhaupt erst die Einstellung zum Spiel gefunden. Sie stellen eine körperlich massive Abwehr und die haben sie dann auch eingesetzt“, befand Huhnstock.

So kämpfte sich TuS Tor um Tor heran und erzielte mit einem Siebenmeter zum 21:22 (44.) erstmals den Anschluss. Dennoch gaben die Göde-Schützlinge bis zur 59. Minute die Führung nie aus der Hand. Erst dann gelang den Gästen mit dem 27:27 der Ausgleich. Zwar konnte Greß die Dresdner erneut in Front bringen, doch in Überzahl glückte Marian Orlowski erneut der Gleichstand, der zugleich das Endresultat bedeutete. „Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Ein paar Kleinigkeiten haben dann gefehlt, um den Sack zuzumachen“, meinte Rico Göde.

Elbflorenz-Tore: Gugisch 7, Greß 6, Thümmler 5, Dierberg 3/3, Pulay, Vanco, Pechstein je 2, Dumcius 1.